Critique Moon Knight : la nouvelle série Marvel ne manque pas de personnalités

Le plus captivant dans tout ça reste toutefois Moon Knight en lui-même. Oscar Isaac, passant de la peau du doux et perdu Steven à celle du décidé et violent Marc, avec ou sans costume, délivre ici une excellente partition. Toujours convaincant, parfois émouvant et drôle, l'acteur, également impliqué dans la production de la série, donne beaucoup de sa personne et cela paye. On a ainsi adoré le découvrir face à ses incompréhensions dès le premier épisode, et le suivre dans ses (més)aventures dont les enjeux deviennent de plus en plus importants au fil de la saison.