10 choses à savoir sur la série Moon Knight actuellement sur Disney+

Moon Knight est un mercenaire, prêt à tout pour réaliser ses objectifs et il ne fait pas dans le détail, quitte à avoir du sang sur les mains. Ce ton, bien plus mature et sombre, est nouveau pour le Marvel Cinematic Universe, bien plus lumineux d'ordinaire et on peut remarquer cette audace prise par le studio avec ses programmes Disney+, qui n'hésitent pas à varier les ambiances et à se montrer plus audacieux.