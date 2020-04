Disney+ : les meilleurs tweets de la journée de lancement

Logo © Disney / Alexandre Boero pour Clubic

Disney+, une affaire de patience et de famille

Nous actuellement en france à 3min du lancement de Disney + #DisneyPlus #DisneyPlusFR pic.twitter.com/cfEh7ZiBkJ — A girl has no name. (@agirlhasnon8me) April 6, 2020

Croire que #DisneyPlus va être dispo à 00h00 pic.twitter.com/FHSIunyFIg — Vincent 🌝 (@vissevincent1) April 6, 2020

Si toi aussi t'as attendu minuit pour t'abonner à #DisneyPlus et que c'est pas dispo tape dans tes mains ! CLAP CLAP 🎉🎉 pic.twitter.com/BAjgJyKDUy — CLAPMAN (@Clapman_YT) April 6, 2020

Quand je vais choisir mon mode de paiement pour prendre Disney+#DisneyPlusFR #DisneyPlus pic.twitter.com/nO7t0CDN86 — Hugo (@Hugooaalll) April 6, 2020

Mes deux cartes bancaires ne fonctionnent pas, le paiement avec le forfait mobile ne fonctionne pas. Je vais devoir prendre la carte de ma mère en soum pour pouvoir m'offrir un abonnement Disney+ — 𝕮𝖆𝖑𝖎𝖌𝖚𝖑𝖆 𝖏-1🧁 (@kennymeite) April 7, 2020

Bon on va tester. Merci à mon petit frère. Échange de bon procédé lol il a mes codes canal et OCS et moi son code Disney 😘 pic.twitter.com/RfHpdMGBAP — Samir (@Samir17Samir) April 7, 2020

Mon père a créé son profil #Disneyplus. Je vous laisse deviner lequel est son compte 🤷🏻‍♀️😆 pic.twitter.com/AjgLFPOcwy — Clèm🦛 (@cle_llinares) April 7, 2020

Ma famille et moi via Skype attendant qui sera la première personne du foyer à payer son compte Disney et à faire tourner les codes pic.twitter.com/tGD7W7ltBm — Célia ⭐️⭐️ (@Alouicerlia) April 7, 2020

Ce matin je me réveille tranquillement avec un message de mon beau frère : il me donnait ses identifiants pour Disney+ sah quel bonheur, quelle famille incroyable — EmilieNicholson (@__nicholsonn) April 7, 2020

Disney+, entre Netflix et le confinement

Le tout premier film que j'aurais regardé sur Disney Plus sera donc Blanche-Neige 😍 #DisneyPlus pic.twitter.com/hJiZmgJ6XR — enola yag (@EnolaGooGoo) April 7, 2020

Disney+ olala vous m'avez perdu, on se revoit à la fin du confinement , la bizz — Juliette (@juliettejum) April 7, 2020

J'ai craqué, j'ai pris disney + et je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai fait depuis le début du confinement 🥰🥰 — a baby nurse (@yeuuuxbrides) April 7, 2020

Comment je vais vivre mon meilleur confinement 😍 #DisneyPlus pic.twitter.com/4KKRlom4G0 — Alison (@alisonmillot02) April 7, 2020

On est tous comme ça devant Disney + #DisneyPlus pic.twitter.com/SCJQKWtp22 — Dan (@DLekmind) April 6, 2020

Amazon Prime, #DisneyPlus et Netflix pendant le confinement, ils se scrutent comme ça... pic.twitter.com/Ag1HLn4O2V — PepsiCopate®️ (@CopatePepsi) April 7, 2020

Le mardi 7 avril 2020 marquera à jamais le lancement de Disney+ en France. Le service de streaming vidéo de The Walt Disney Company a trusté les tendances Twitter tout au long de la journée avec plus de 250 000 tweets postés en moins de 20 heures avec le mot-clé « Disney », soit dix fois plus que le hashtag #confinementjour22 et en faisant, s'il vous plaît, jeu égal avec le #WorldHealthDay, en cette journée mondiale de la santé. Alors oui, le grand démarrage de Disney+ a joint son buzz à celui provoqué par le coronavirus , poussant les gens à rester chez eux, confinés, et leur donnant envie d'exprimer leur joie, leur surprise ou leur mécontentement davantage. Ce fut l'occasion, pour nous, de découvrir plusieurs pépites sur Twitter, où l'imagination est sans limite. Un peu comme devant un bon vieux Disney. Florilège.Beaucoup s'attendaient à ce que Disney+ soit disponible dès minuit, ce qui ne fut évidemment pas le cas. De nombreux internautes et futurs utilisateurs ont dû se résoudre à attendre pendant plusieurs dizaines de minutes, avant de pouvoir toucher le Graal.Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre, et une fois les inscriptions ouvertes, avec, rappelons-le, les fameux 7 jours d'essai gratuit , la question du paiement a fini par se poser. Et certains ont comme qui dirait choisi la solution du moment. Par contre, on n'avait pas dit de piquer la carte bancaire des parents. Pas bien...Outre le président Macron, Disney, c'est souvent une histoire de famille. Parents, frères ou sœurs, conjoint, la famille, c'est le partage quoi. La magie répandue par Mickey et ses amis est contagieuse. Puis elle permet quelques petits arrangements bienvenus, n'est-ce pas ?Démarrer son abonnement Disney+ en plein confinement, cela laisse du temps pour voir ou revoir d'indémodables classiques, seul(e) ou en famille.On ne pouvait évidemment pas boucler cet article sans rendre un hommage appuyé à celui qui s'annonce comme le grand rival de Disney+ : Netflix . La plateforme américaine, qui a franchi le cap des 3 millions d'abonnés sur Twitter, possède plusieurs années d'avance sur son jeune concurrent et ne devrait pas voir son hégémonie être menacée avant un moment. Mais pour l'heure, le doute et l'infidélité pullulent.Espérons que ce modeste papier vous aura au moins permis de sourire un peu. Le confinement n'est pas évident, et la rédaction en profite pour vous souhaiter à toutes et tous bon courage pendant cette période. D'ailleurs, si Disney+ n'en est pas une, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous occupez vos journées en ce moment (à part surfer sur Clubic , évidemment).