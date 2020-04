Disney+ : pas de 4K ni d'Ultra-HD au lancement

© Disney

Des formats qui ne seront disponibles que dans plusieurs semaines

Une réduction de la bande passante pour préserver les réseaux

C'est pourquoi dès demain les formats 4K et Ultra-HD ne seront pas disponibles avant quelques semaines, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette limitation temporaire. — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 6, 2020

La tension monte pour tous les fans, qui vont enfin pouvoir profiter de la plateforme Disney+, après de longs et insoutenables mois d'attente ainsi qu'un report d'une quinzaine de jours. Disponible à compter de ce mardi 7 avril 2020, le service est lancé dans un contexte particulier, puisque le pays traverse une grave crise sanitaire provoquée par le coronavirus, crise qui a conduit les grandes plateformes numériques à prendre des résolutions, pour préserver les réseaux.Concernant les mesures prises, Disney+ a annoncé, lundi soir, veille du lancement du service, que les formats 4K et Ultra-HD ne seraient pas disponibles. Pire, il faudra même attendre plusieurs semaines avant que les deux définitions soient proposées au public., écrit et précise la plateforme sur Twitter.Nous le disions, la mesure n'a pas été décidée à la légère ni prise au hasard. The Walt Disney Company préfère agir de manière proactive en réduisantCette décision n'est pas exclusive à la France puisqu'elle s'applique déjà en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Irlande, au Royaume-Uni, en Suisse et en Autriche, pays européens où Disney+ est disponible depuis le 24 mars.Comme nous vous l'expliquions dans notre dossier sur la façon dont les FAI français Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free gèrent la crise , les grandes plateformes ont pris des mesures pour dégrader temporairement leurs services afin de limiter les débits, dans un souci de protection des réseaux télécoms, qui sans être menacés, ne sont pas totalement à l'abri d'une éventuelle panne, aussi courte soit-elle.Dès ce mardi 7 avril, vous pouvez profiter du service Disney+ pour 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros par an si vous optez pour un abonnement annuel, plus avantageux. Notons qu'une période d'essai de 7 jours, gratuite, est proposée aux internautes, et qu'il sera possible, pour chaque compte, de télécharger en illimité ses contenus Disney, Pixar, Marvel ou encore Star Wars sur 10 appareils, avec 4 flux simultanés.