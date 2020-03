Love Island : Amazon se lance dans la télé-réalité, avec Nabilla aux commandes

© Amazon / ITV Studios France

De la télé-réalité sur Prime Video ? « Non mais Allô quoi »

Un pur produit de la télé-réalité à la tête de l'émission

Amazon semble décidée à rajeunir le public de son service de SVoD, Prime Video, en lançant ce lundi 2 mars la version française d'un programme devenu du Royaume-Uni,. Véritable carton à l'étranger, ce reality-show proposera à des femmes et des hommes célibataires de trouver l'amour et invitera les téléspectateurs et internautes à prendre part à ce dernier en votant, l'émission étant interactive. Le tout, chapeauté par Nabilla Vergara.France démarre ce 2 mars 2020 sur la version française de Prime Video, gratuitement donc pour les membres de la plateforme. L'émission suivra, tout au long de ce mois de mars, le parcours d'un groupe de célibataires, qui vivront sur une petite île paradisiaque sud-africaine, aux côtés d'autres « islanders », avec qui ils pourront former des couples, pour ainsi trouver l'Amour.Mais il ne faudra pas choisir son ou sa partenaire à la légère, puisque ce sont les membres de la plateforme et utilisateurs de l'appli dédiée « Love Island », développée par la maison de production ITV Studios Limited (« The Voice », ça vous parle ?), qui auront leur destin entre leurs mains, avec une influence plus que certaine sur le déroulement du show de. Ils pourront en effet imposer des épreuves aux candidats, célibataires ou couples, ou organiser des rendez-vous.Le couple gagnant sera désigné par les téléspectateurs et internautes. Les deux vainqueurs se partageront la somme de 100 000 euros.Présente sur de nombreux écrans publicitaires télévisés depuis quelques jours, Nabilla Vergara sera l'animatrice du programme. La star des réseaux sociaux (5,5 millions d'abonnés rien que sur Instagram) connaît la chanson, elle qui a explosé aux yeux du grand public dans la première partie des années 2010, dans « Les Anges de la télé-réalité », émission toujours en cours de production sur NRJ 12.Après y avoir rencontré son compagnon devenu son mari, Thomas, la starlette de 28 ans, célèbre pour sa phrase «» devenue culte aux yeux des fans du genre, devient animatrice et aurait touché pour sa participation au programme, au passage, une somme - assez folle - comprise entre 1 et 2 millions d'euros, selon les sources . «», a-t-elle déclaré sur le site de Télé-Loisirs On l'a bien compris, Amazon ne fait pas dans la philanthropie. La plateforme, qui entend bien faire le buzz avec son programme (qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs), en profite pour attirer la lumière sur son service, à l'heure où Netflix continue de séduire et où Disney+ pointe le bout de son nez magique . Prime Video mise incontestablement surpour booster les abonnements, et rajeunir un peu plus son parc de clients. Faire appel à Nabilla, l'une des personnalités françaises les plus suivies sur les médias sociaux, paraissait indispensable aux yeux de la plateforme.Plus tard cette année, Prime Video devrait également lancer un jeu d'aventure,, dans lequel seront présents d'anciennes gloires du sport français comme Tony Parker, Robert Pirès, Marcel Desailly ou des artistes comme Bigflo et Oli. Cette fois-ci, la somme remportée (200 000 euros) ira directement dans les caisses d'une association humanitaire.