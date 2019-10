M6, France Télévision et TF1 engagent un triple Salto... pour espérer retomber sur leurs pieds

Une mise de départ revue à la hausse pour assurer un bon démarrage à Salto

Les chaines de télévision souhaitent surfer sur le succès des fictions françaises

Source : Les Echos

Salto, la plateforme de streaming développée par les trois acteurs historiques de la télévision française, sera dotée de plus de moyens que prévu pour son lancement attendu au premier trimestre 2020 . TF1, France Télévisions et le groupe M6 ont en effet décidé de tripler leur investissement de départ, atteignant un montant total de 135 millions d'euros sur trois ans.Les trois grands groupes auraient pris conscience que le faible montant alloué initialement au projet (45 millions d'euros) n'était pas suffisant face aux milliards de dollars que dépensent Netflix, Amazon mais également les nouveaux arrivants sur le marché de la SVOD, comme Disney ou Apple.Cet argent servira évidemment à la création de nouveaux contenus originaux et exclusifs, mais également à l'acquisition de programmes, au développement technologique de la plateforme, assuré par les équipes de M6, et au marketing. Salto espère réinvestir 250 millions d'euros au total sur ces trois années, notamment grâce aux recettes tirées des abonnements.», explique un expert du secteur à nos confrères desLes chaines françaises ont des raisons d'espérer. On remarque depuis plusieurs mois la très bonne santé de la fiction française, qui réalise de bons scores d'audience face aux séries américaines ou aux émissions de flux. Un positionnement clair sur le contenu hexagonal pourrait attirer un public plus âgé ou réfractaire aux offres de Netflix ou Amazon.Salto pourrait ainsi proposer deux offres d'abonnement, l'une à deux euros par mois et l'autre à sept euros, comprenant plus de programmes exclusifs réservés à la plateforme ; mais rien n'est encore arrêté pour le moment.