Un projet de loi pourrait mettre des bâtons dans les roues de Netflix et Amazon Prime en France

Les services de streaming priés de soutenir l'exception culturelle française



Le rôle du CSA renforcé avec l'intégration d'Hadopi



Source : Libération

Revoilà le projet de loi sur l'! Cette réforme du secteur, un serpent de mer depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, a été présentée par le ministre de la Culturece mardi 3 août.Ce dernier n'a pas caché l'ambition du texte : «».Le projet de loi se donne les moyens de ses objectifs et va imposer de. Les chaines de télévisions historiques, mais également les services decomme Netflix, Amazon Prime Video et les futurs Disney+ et Apple TV+, auront l'obligation dedans la production tricolore. Le montant indiqué dans la loi est au minimum de 16% mais des discussions auront lieu entre le CSA et les éditeurs pour fixer un barème définitif.Si les plateformes de SVOD ne jouent pas le jeu et refusent de financer des séries et des films français,. «», ajoute le ministre.Pour veiller au grain et vérifier que les différents acteurs respectent leurs engagements, le pouvoir duva être renforcé et bénéficiera de «». L'instance va fusionner avec Hadopi pour créer une nouvelle structure «».Le projet de loi devrait être présenté dans une version plus aboutie au Conseil des ministres en novembre prochain puis débattu au Parlement en janvier 2020.