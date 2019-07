Streaming vidéo : le coût écologique serait désastreux, selon l'association The Shift Project

(Crédits : sitthiphong / Shutterstock.com)

La consommation énergétique du numérique dépasse celle de l'avion

Le streaming vidéo rejette 300 millions de tonnes de C02 dans l'atmosphère chaque année

Prioriser les usages

Source : The Shift Project

Serons-nous bientôt pointés du doigt pour notre consommation de vidéos en ligne ? La question mérite d'être posée, tant lesemble contribuer au bilan carbone des utilisateurs du monde entier, avec. Le think thank françaissouhaite alerter l'opinion sur la croissance du coût écologique de la vidéo en ligne.Dans son rapport « Climat : l'insoutenable usage de la vidéo en ligne », publié il y a quelques jours, le groupe de réflexion rapporte que. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que la pollution du numérique et du streaming vidéo (lui-même responsable d'un quart de la pollution numérique) se veut être croissante, puisque la consommation d'énergie du secteur. Pour tenter d'atténuer ce chiffre alarmant, The Shift Project ambitionne de faire adopter au mondequiChanger ses habitudes de consommation de vidéos fait partie des solutions.La vidéo est aujourd'hui grandement sollicitée, puisqu'elle génère 60% des flux de données mondiaux et rejette plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an. Car contrairement à la télévision, la vidéo en ligne est stockée dans des centres de données, eux-mêmes très gourmands en énergie, puis acheminée vers nos smartphones, ordinateurs, téléviseurs connectés via des réseaux comme la fibre optique, les modems et autres câbles.Quatre grands types de contenus constituent la consommation globale du streaming vidéo : la VoD (34%) avec les plateformes Netflix, Amazon Prime, Huli etc ; la pornographie (27%) et les sites Pornhub, XVideo, YouPorn ; les hébergeurs (21%) que sont YouTube, Vimeo ou encore Dailymotion ; et les autres (18%) dans lesquels on peut par exemple englober les vidéos chargées sur les réseaux sociaux.Notons qu'à elle-seul,Pour contenir l'explosion des émissions causées par le streaming vidéo, The Shift Project en appelle à la sobriété numérique. Mais elle nécessite. Cela peut notamment passer, à titre individuel, par l'utilisation d'une plus faible résolution et par la diminution du poids de la vidéo. Des solutions simples mais qui, à grande échelle, auraient un impact moindre que les pratiques actuelles.Le groupe de réflexion n'accable pas nécessairement les individus mais plutôtqui, par, qui ne sont que le produit d'un système. The Shift Project en appelle ainsi à l'ensemble des acteurs concernés (régulateurs, politiques, fournisseurs de services, justice et usagers) pour mettre au point une sobriété, en priorisant les usages.