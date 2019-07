Finale coupe du monde féminine : comment regarder Etats-Unis vs Pays-Bas en streaming ?

Regarder la finale en streaming : quelles sont les solutions si vous êtes en France ?

Vous êtes à l'étranger : comment faire ?

Mais vous serez peut être en famille, chez des amis, à l'étranger, ou pour les plus chanceux déjà en vacances d'été et vous vous demandez sûrement comment vous allez pouvoir visionner cette finale en streaming depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette - et en HD, bien sûr.Vous ne disposez pas de télévision raccordée à la TNT, à l'ADSL ou au satellite pour accéder à TF1 : pas de panique, nous avons des solutions pour vous !Il suffit de vérifier la connexion WIFI/4G et d'accéder au service de streamingoupour visionner le match en direct. Vous pourrez ensuite accéder au service, et après inscription à MyTF1 ou Molotov, retrouver la Finale avec les meilleurs commentaires de Bixente Lizarazu.Vous pourrez visionner assez aisément la finale, en revanche c'est une autre paire de manche si vous vous trouvez à l'étranger(l'intérêt résidant principalement dans les commentaires dans la langue de molière).Que ce soit depuis votre lieu de villégiature en Espagne, de l'autre côté de la méditerranée où même à l'autre bout de l'océan, les services de streaming français risquent de bloquer l'accès à leurs services puisque votre IP ne sera plus localisée dans l'hexagone. À notre queet plus largement de la compétition.D'accord, mais que faire dans ce cas-là? L'utilisation d'un VPN pourest la seule solution ! Que vous soyez en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord ou encore en Asie, vous pourrez aisément modifier votre adresse IP pour qu'elle soit reconnue comme française et donc accéder librement au match en streaming, en HD et bien sûr, en direct. En général, les VPN proposés sur le marché sont très simples d'utilisation et leur installation est très rapide. Enfin,et le tour est joué !On rappelle à nos lecteurs, à toutes fins utiles, que notre comparatif des meilleurs VPN est disponible pour les aider à s'équiper de VPN, au meilleur prix.