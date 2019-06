Le smartphone est désormais l’appareil de prédilection pour regarder la télévision en ligne

Crédits : Molotov

La télévision de rattrapage a le vent en poupe

Une télévision consultée en différé, et depuis un smartphone

Les smartphones désormais loin devant la télévision traditionnelle. Crédits : NPK et GfK

Source : CNC

Principale évolution des tendances : laen ligne, dont la consommation est devenue, smartphones en tête.De janvier à avril 2019, ce sont plus de. Parmi celles-ci, NPA et GfK ont décompté trois milliards de replays, 184 millions de vidéos de Live TV et 182 millions de vidéos bonus.Rien que sur le mois d'avril 2019, ce sont 771,8 millions de vidéos qui ont été visionnées depuis les services de rattrapage. Un chiffre qui démontreEn réalité, ce serait pas moins de 77,1 % des internautes de plus de 15 ans qui ont regardé un programme en TVR (télévision de rattrapage) au cours de 12 derniers mois. Le taux de pénétration de la TVR culmine d'ailleurs à 83 % chez les 25-34 ans.L'objet télévisuel n'a, lui, plus la cote. En réalité, le rapport de NPK et GfK montre queavec une généreuse part de 39,6 % contre 31,5 % pour la télévision traditionnelle.L'ordinateur suit loin derrière avec 18 % et les tablettes ferment la marche avec 11 %.Parmi les types de programmes les plus populaires, lesavec 30,1 % des visionnages. Les programmes jeunesse suivent avec 27,5 % des parts, quand le cinéma ferme étonnamment la marche avec seulement 0,4 %.Côté fiction justement, ce sont sans surpriseetqui se taillent la part du lion, respectivement chez TF1 et France Télévision. Le groupe M6 brille pour sa part grâce à la dernière saison des, quand le groupe Lagardère se montre lui aussi très en forme grâce à Gulli et sa série