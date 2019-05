Les sites de torrents YTS et YIFY poursuivis en justice aux Etats-Unis

© Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

Une action des ayants-droits

Deux sites différents

Source : Torrent freak

Les cinéastes accusent les auteurs deet ded'avoir induit une violation massive du. Deux utilisateurs ont également été ciblés.Avec des millions de visiteurs, YTS.am est lele plus visité sur Internet, battant même le légendaire. La popularité de ces sites est une véritable épine dans le pied des cinéastes et ayants-droits, qui ont décidé de prendre des mesures à travers une plainte déposée devant un tribunal fédéral à Hawaii. Ces sociétés accusent les opérateurs présumés de YIFYMovies.is et YTS.am d'avoir provoqué et contribué à».L'affaire a été classée le mois dernier mais était restée jusqu'à présent sous les radars. Les noms des présumés exploitants du site ne sont pas connus. Ils sont appelés respectivement Doe 1 et Doe 2. «».Les deux sites fonctionnent différemment : YTS.ag, qui utilise maintenant le nom de domaine YTS.am, est unet de loin le plus populaire des deux. YIFYMovies.is, en revanche, permet aux utilisateurs dedirectement sur le site. Les sociétés de cinéma accusent les deux exploitants des sites «». Ils auraient notamment «».Dans le cadre de cette action en justice, les cinéastes exigent despouvant atteindre. En outre, les sociétés demandent une injonction afin d'empêcher les tiers - tels que les hébergeurs, les registraires de domaines et les moteurs de recherche - de faciliter l'accès aux domaines YIFYMovies.is, YTS.ag et YTS.am., YIFYMovies.is a soudainement disparu il y a quelques jours. Cela peut être dû en partie à l'action en justice et à une assignation à comparaître DMCA qui a été émise contre, dans le but d'identifier l'opérateur du site.Outre les deux exploitants de site, la plainte cite également deux personnes accusées de téléchargement et de distribution de films protégés par le droit d'auteur, en partie par l'intermédiaire de YTS.am ou d'un site connexe. Ceux-ci ont tous été rejetés après avoir signé un jugement de consentement.La paperasse, mais les utilisateurs en question affirment que le langage trompeur sur les sites YTS et YIFY leur a fait croire qu'il s'agissait de plates-formes légales. Cela contribuera probablement aux revendications des cinéastes contre les exploitants du site.YTS.am, la plus grande cible de ce procès,au moment de la rédaction de cet article.