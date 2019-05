Emmanuel Macron appelle à un "engagement collectif" pour lutter contre Netflix et Disney

Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Protéger la culture française et européenne

225 millions d'euros pour favoriser la croissance d'entreprises créatives et culturelles

Les services d'abonnement vidéo se multiplient en ce moment, et il ne vous aura pas échappé que rares sont les acteurs européens à se faire une place parmi la concurrence. Lundi dernier, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de changer cette situation.Le président français a ainsi réuni 130 personnalités des industries culturelles et créatives, lors d'un déjeuner à l'Élysée. Il a alors exhorté, pour faire face «» tels que Netflix, Disney ou Apple, et «», a affirmé le chef de l'État.Autour de lui, les responsables présents ont abondé en ce sens, évoquant la nécessité de défendre un secteur qui serait en danger. Emmanuel Macron a donc confié à son ministre de la Culture l'élaboration d'un plan d'action, en concertation avec les acteurs de l'industrie.Néanmoins, le président de la République n'a pas attendu la définition de cette future stratégie pour commencer à aider les entreprises du secteur. En effet, il a annoncé la, qui servira à financer l'amorçage et le développement de sociétés œuvrant dans la création et la culture.On n'en sait toutefois pas davantage sur ce nouveau fonds, si ce n'est qu'il sera géré par Bpifrance et qu'il aura pour but de concourir à la résistance des acteurs européens face la domination des géants américains et chinois.