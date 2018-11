YouTube : les contenus Originals pour tous en 2019 (mais avec de la publicité)

Les YouTube Originals bientôt pour tout le monde

Quels avantages pour les abonnés Red ?

Source : Techradar

L'ogre YouTube propose depuis quelque temps déjà aux utilisateurs de souscrire à une offre payante, Red, qui permet de bénéficier de différents avantages. Contre la somme de 11,99 euros/mois, on peut ainsi profiter d'un surf sans pub , de YouTube Music Premium, ainsi qu'accéder à des films et séries « Originals ».En 2019, ces mêmes contenus dits « Originals » ne devraient plus être exclusifs aux abonnés YouTube Red. En effet, YouTube va proposerde pouvoir profiter de ces programmes, mais les non-abonnés devront alors visionner diverses publicités, ce dont resteront affranchis les abonnés Red. Une décision qui découlerait de la demande des utilisateurs d'une part, mais aussi des annonceurs, qui pourront alors afficher encore plus de publicités.», indique le communiqué.Reste à savoir maintenant sibénéficieront en contrepartie de nouveaux avantages, même s'il semblerait que l'offre ne soit pas amenée à évoluer en 2019, malgré ce revirement de situation en ce qui concerne les programmes Originals. Peut-être ces derniers auront-ils droit à un accès temporaire aux contenus Originals avant qu'ils ne soient accessibles à tous ? Suspense.