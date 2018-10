Streaming : Twitch reste Top 1, YouTube peine à gagner du terrain

Twitch le rouleau compresseur



Fortnite sur la pente descendante



Google doit encore s'en mordre les doigts. En discussions avancées avec les dirigeants deau vu d'un potentiel rachat en 2014, la firme de Mountain View a laissé filer sa chance avant de se faire couper l'herbe sous le pied par un autre géant, Amazon en l'occurrence, dont l'acquisition du site de streaming pour 970 millions de dollars s'est effectuée quelques mois plus tard. Au nez et à la barbe de la multinationale américaine.La suite, tout le monde la connaît : Twitch explose et attire des dizaines de milliers de joueurs séduits par le concept du streaming live. Pour quel bilan, quatre ans plus tard ? StreamElements et StreamHatchet répondent à cette question par le biais d'une étude conjointement réalisée, qui se focalise sur le nombre d'heures visionnées sur chacune des deux plateformes.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que. Ainsi, en septembre 2018, 813 790 heures de contenus regardées ont été recensées, contre 226 390 heures du côté de YouTube. Soit quatre fois moins environ. Des chiffres largement inférieurs à ceux de Twitch, mais qui se veulent en légère progression : cela représente en effet 25 % du marché, soit 10 % de plus par rapport au mois de mars dernier.Twitch reste pour le moins impressionnant : 2,5 milliards d'heures de streaming ont été visionnées au troisième trimestre 2018, soit 127 millions d'heures supplémentaires si l'on compare au second trimestre de l'année. Des données qui doivent donner le tournis à ses principaux rivaux, bien impuissants face à la puissance du service d'Amazon.Le rapport s'attarde également sur les 100 chaînes les plus populaires de Twitch, dont l'attractivité perd quelque de sa splendeur : 254 millions d'heures de streaming suivies par les fans en septembre, contre 262 millions d'heures en janvier. Après un pic de 151,9 millions d'heures en juillet 2018, le jeu phénomène Fortnite : Battle Royale se trouve lui aussi sur la pente descendante : 105,8 millions d'heures regardées en septembre, soit 46,1 millions de moins.