Que va-t-il rester de Salto si M6 se désengage elle aussi ?

Pour Salto, ce n'est plus un mais désormais deux pas en arrière qu'il faut comptabiliser. Il ne fait plus de doute que TF1 va se désengager du capital de l'entreprise, et que M6 va lui emboîter le pas. Les deux entreprises vont donc retirer leur participation et faire plonger la valeur de Salto, aujourd'hui estimée à 135 millions d'euros.