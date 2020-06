Reelgood, l'app Android TV qui rassemble Netflix, Prime, Disney+ et les autres dans une même interface

C'est un fait, en 2020, le marché des plateformes de streaming vidéo est absolument gigantesque (d'autant plus aux États-Unis), et nous sommes aujourd'hui nombreux à être abonnés à deux ou trois services de SVOD, voire plus.

Une nouvelle application, Reelgood, disponible sur Android TV, promet de réunir tout ce beau monde en un seul et même endroit.