The Expanse, la saison 4 débarque sur Amazon Prime

Une suite logique à la saison 3

La saison 5 déjà confirmée

Source : The Verge

On l'attendait avec impatience, elle est enfin arrivée. Les abonnés à la plateforme de SVOD Amazon Prime Video (service inclus dans l'abonnement Amazon Prime) ont désormais accès aux dix épisodes de la quatrième saison de Une nouvelle raison de s'abonner alors qu'arrivent les fêtes de Noël (et donc les achats de dernière minute ).Cette nouvelle saison nous plonge directement après les événements de la saison 3, dont les enjeux étaient jusqu'ici le point culminant de la série. Pas question de vous spoiler l'intrigue, si vous n'avez jamais visionnéet que vous êtes un amateur de S-F, foncez immédiatement regarder les trois premières saisons, et la quatrième dans la foulée.En effet, il s'agit peut-être d'une des meilleures représentantes du genre de nos jours, digne héritière de Battlestar Galactica par exemple, même si ce dernier titre fait bien plus « space opera » que. Bref, vous l'avez compris, nous vous recommandons à 100 % cette série, alors, s'il pleut par chez vous ce week-end, vous savez quoi faire.On peut d'ailleurs remercier Amazon d'avoir sauvé cette série.avait effectivement été annulée par Syfy en mai 2018. Malgré son succès certain, elle n'affichait pas des audiences exceptionnelles et coûtait cher à produire, comme c'est souvent le cas pour les séries de science-fiction.Pour celles et ceux qui se demandent s'ils peuvent espérer une suite à cette saison 4, rassurez-vous : Amazon en a d'ores et déjà officialisé une cinquième. Jusqu'ici, chaque saison suit plus ou moins le rythme des livres. Rien de certain, mais cette saison 5 pourrait donc nous conter l'histoire des, le cinquième roman de la saga de James S. A. Corey.