4 bonnes raisons de s'abonner à Amazon prime avant le Black Friday

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leSi vous avez envie de recevoir vos articles achetés lors du Black Friday rapidement, vous devrez passer chez Amazon Prime. En effet, le service premium du site américain propose la livraison en un jour ouvré sur une multitude de produits. Les articles compatibles avec cette option affichent un badge bien spécifique sur leur page. Les abonnés y ont accès gratuitement pour la France métropolitaine (hors Corse) et la Belgique. Ce sera également bien pratique pour recevoir vos cadeaux de Noël à temps.Amazon Prime vous permettra aussi d'accéder en avant-première aux meilleures ventes flash du moment. Durant le Black Friday, les stocks risquent de se vider rapidement. Avec ce nouvel avantage, vous êtes certain de ne pas laisser passer la réduction que vous attendiez. Voilà un aspect non négligeable de l'abonnement... Mais ce n'est pas tout !Les portes d'Amazon Music vous seront également ouvertes. Vous pourrez écouter plus de 2 millions de titres sans la moindre publicité. Pour cela, vous avez la possibilité de télécharger l'application sur un smartphone ou bien de passer par un navigateur depuis un PC. Les morceaux sont téléchargeables pour être écoutés hors-connexion. Nous rappelons aussi que l'abonnement 4 mois à Amazon Music Unlimited est actuellement à 0,99€.Enfin, la cerise sur le gâteau est le très populaire Amazon Prime Video. Toutes les meilleures fictions seront à votre portée avec ce seul et unique abonnement. À vous South Park, Fear the Walking Dead, The Boys, Tom Clancy's Jack Ryan et bien plus encore. Vous pourrez faire une petite pause entre deux bons plans avec un épisode de ces séries très appréciées.Vous savez tout, alors place au Black Friday sur Amazon !