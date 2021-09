50% des problèmes sur les réseaux des opérateurs pourraient bientôt être évités... en élaguant des arbres

Selon Orange et l'AMRF, « un élagage plus efficace et régulier permettrait ainsi de diminuer de 50 % les incidents sur les réseaux ». L'association et l'opérateur historique rappellent aussi le rôle « essentiel à la vie sociale et économique pour tous les territoires » joué par la connectivité. Une période de test sur un an vient de démarrer. À l'issue de celle-ci, un bilan sera fait et les engagements pourront être ajustés entre les acteurs.