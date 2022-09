Telegram pourrait bientôt vous permettre de protéger votre compte en le liant à votre adresse mail

Dans une seconde capture d’écran, toujours partagée par Alessandro Paluzzi, on remarque cette fois que la fonctionnalité devrait faire son apparition dans les paramètres de confidentialité et de sécurité de l’appli. Nous pouvons ainsi lire la mention suivante : « cette adresse e-mail sera utilisée chaque fois que vous vous connecterez à votre compte Telegram depuis un nouvel appareil ». Enfin, notons qu’il sera par ailleurs possible de modifier à tout moment l’adresse mail associée au compte Telegram.