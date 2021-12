La dernière version de Telegram offre toujours plus de façons de protéger ses données personnelles

Première fonctionnalité, et pas des moindres : la restriction de partage sur les groupes et les canaux. Désormais, les administrateurs de groupes et canaux ont la possibilité de « restreindre l'enregistrement de contenu » sur ces espaces.

Ce que cela signifie ? Tout simplement que ce qui est partagé au sein de ce groupe/canal reste dans ce groupe/canal. On peut toujours visionner les images, GIF ou vidéos partagés, mais le bouton consacré au partage et au transfert de ces médias disparaît. Mieux, ce mode restreint empêche quiconque de faire des captures d'écran. Essayez, et vous ne récupérerez qu'un écran noir.