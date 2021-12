Telegram ajoute enfin les réactions aux messages dans sa dernière mise à jour de 2021

On connaît toutes et tous cette situation. À la sortie d'un film très attendu, ou d'une série palpitante, les débriefings vont bon train dans les groupes de discussion. Et il n'est pas rare qu'une conversation enflammée finisse par nous spoiler tout ou partie de l'intrigue.

Pour éviter cela, Telegram inaugure un balisage qui vient masquer le contenu (ou une partie du contenu) du message. Ainsi, les personnes qui souhaitent le lire n'ont qu'à cliquer dessus pour le faire apparaître, sans gêner les autres.