Final Cut Pro X augmente ses performances jusqu'à 20%... seulement sur certains Mac

Des temps de rendu jusqu'à trois fois plus rapides sur les Mac les plus puissants



Source : Engadget

macOS Catalina ne sera pas la seule mise à jour proposée aux utilisateurs de Mac cette semaine. Le constructeur propose également au téléchargement une nouvelle version de son logiciel de montage Final Cut Pro X, dont la plus grande nouveauté se situe sous le capot, avec une meilleure gestion des API graphiques Metal, une technologie propriétaire disponible sur les ordinateurs de la marque.Cette nouvelle mouture promet une vitesse d'exécution réduite de 20% sur les derniers MacBook Pro 15 pouces et jusqu'à 35% sur les iMac Pro. Le futur Mac Pro, qui sera disponible avant la fin de cette année, bénéficiera de temps de rendu presque trois fois plus rapides, grâce à la prise en charge de plusieurs GPU et de processeurs jusqu'à 28 coeurs.Les logiciels associés Motion et Compressor bénéficient également de mises à jour respectives améliorant le prise en charge de Metal.