PCMark : deux nouveaux benchs sur l'autonomie et les apps Office à venir

Dans son communiqué (via TechPowerUp ), UL Corporation, l'éditeur de PCMark 10, clame que Battery life permet d'estimer avec justesse l'autonomie des différents laptops présents sur le marché... Loin des promesses souvent filoutes des constructeurs en la matière.Un moyen pour l'utilisateur de savoir à quoi s'en tenir avec sa propre machine, mais aussi une solution pour les personnes en quête d'informations fiables sur l'autonomie des PC portables disponibles à la vente sur une période donnée.Pour assumer cette double casquette, à la fois de Benchmark et de guide d'achat, PCMark 10 Battery life se basera sur des profils correspondant à des cas de figure variés : bureautique, montage vidéo, Gaming, ou encore idle (lorsque l'ordinateur est au repos, non sollicité). L'objectif de cette approche est d'éviter de fournir à l'utilisateur une estimation unique qui ne correspondra pas nécessairement à ses attentes et/ou son type d'utilisation. À la place, ces différents profils, avec des scores qui leur seront propres pour une estimation plus précise de l'autonomie dans différents contextes du quotidien.Conçu avec les entreprises et les services publics en ligne de mire, PCMark 10 Applications servira de son côté à mesurer les performances sur la suite Microsoft Office. Il vise à déterminer les performances, et le cas échéant l'autonomie, d'un ordinateur dans le cadre d'une utilisation intensive de Word, Excel, PowerPoint... mais aussi de Microsoft Edge.On apprend également que l'outil sera capable de mesurer les performances d'un Always Connected PC sous puce ARM. Les résultats affichés à l'issu d'un test sur ce type de machine seront comparables à ceux réalisés sur des PC animés par des processeurs x86, précise enfin le communiqué.