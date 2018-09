Alerte aux applications espions sur l'App Store

Des espions, comme s'il en pleuvait...

se vante souvent du fait de faire valider les applications entrant au sein de l'par des humains, et non par un processus automatisé comme c'est le cas pouret. Cependant, bien que la marque à la pomme puisse bien souvent chanter les louanges de ce procédé, il semblerait qu'il ne soit pas sans failles puisque de nombreuses applications disponibles sur son store ont récemment été signalées comme se comportant comme des espions.Sur le banc des accusés, plusieurs apps dont certaines particulièrement connues des utilisateurs d'par exemple, application censée combattre les "spywares" et les publicités, a été signalée par le magazine WIRED , puisqu'elle "volait" en fait l'historique internet des téléphones sur lesquels elle était installée. Une nouvelle à laquelle Apple n'a pas manqué de réagir très rapidement, en supprimant tout simplement l'application de son "magasin". 9to5Mac a ensuite poursuivi le travail du magazine et signalé à son tour plusieurs applications suspectes telles que Dr. Unarchiver, Dr. Cleaner, Open Any Files : Support RAR et beaucoup d'autres.Bien que toutes ces apps ne puissent finalement pas faire grand-chose sans l'accord de l'utilisateur comme le rapporte SlashGear , il n'en reste pas moins que ce dernier n'est jamais averti de leurs agissements.Par exemple, alors que Dr. Unarchiver proposera de nettoyer les fichiers inutiles présents sur la machine, pour peu que l'utilisateur lui en ait donné l'autorisation, l'application enregistrera également tous les historiques de navigation du téléphone, créera une liste des applications installées sur l'appareil, et enverra ensuite toutes ces informations à destination de ses serveurs, probablement détenus par Trend Micro , développeur du logiciel.Plus inquiétant encore, toujours selon WIRED, ces problèmes auraient d'ores et déjà été signalés en août dernier par @privacyis1st, utilisateur Twitter. Un signalement qui n'avait, à l'époque, pas fait réagir Apple...