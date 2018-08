CCleaner : d'accord ou pas, la dernière version collecte vos données

L'attente sera longue, avec une mise à jour « dans les semaines à venir » seulement !

Voilà qui ne devrait pas beaucoup plaire aux utilisateurs de l'un des logiciels d'optimisation préférés des possesseurs de PC. Après avoir été la cible d'une cyberattaque l'année dernière, CCleaner est en train de vivre un nouveau choc, indépendant de toute action extérieure cette fois. Alors même que l'un de ses leitmotivs résulte en la protection de notre vie privée, le logiciel collecte des données anonymisées sur vos appareils, sans possibilité de réagir. Du côté des développeurs et techniciens, on travaille déjà -et fort heureusement- à une correction incrustée lors de la prochaine mise à jour, qui s'avère d'autant plus nécessaire que CCleaner ne souffre pas de ce seul problème.Le coupable n'est autre que la mise à jour 5.45. C'est par celle-ci que CCleaner collecte désormais vos données, via les éléments de surveillance du logiciel appelés, dans leur version originale, « Active Monitoring et heartbeat ». S'il existe bel et bien une option pour désactiver le ramassage des datas dans les réglages, sachez qu'elle ne fonctionne tout simplement pas, puisqu'à chaque redémarrage, la collecte se réactive instantanément. Sur le forum de l'éditeur , Piriform, celui-ci promet que lors de la prochaine version, qui devrait arriver « dans les semaines à venir », les utilisateurs pourront bien contrôler ces différentes fonctionnalités.Mais ce n'est pas tout, puisqu'il n'y a plus aucun paramètre de confidentialité dans la version gratuite du programme. Et pour couronner le tout, le site Ghacks nous rapporte que vous ne pouvez plus fermer CCleaner en utilisant les contrôles d'interface. Par exemple, un clic sur l'icône « X » ne fera que diminuer la taille de fenêtre du programme, et il devient impossible de le fermer. La seule option possible est alors de forcer la fermeture du logiciel, en passant par le gestionnaire des tâches par exemple. Bref, avant brandir le drapeau blanc, il faudra encore attendre...