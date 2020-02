Des chercheurs en IA s'intéressent à Reddit et Twitter pour calculer les taux de suicides

© Pixabay

« Connaître la véritable nature de ce qu'il se passe »

Un algorithme déjà au point

Source : Vox

Actuellement, la réalisation d'études concernant le suicide peut prendre jusqu'à deux ans.Au CDC, les taux de suicide sont calculés à partir des rapports de décès émis par les 50 états américains. Comme le précise Rebecca Heilweil, à la rédaction de, ce sont là les informations les plus précises et les plus fiables sur lesquelles le CDC peut compter, mais les collecter prend du temps. La rédactrice explique ainsi que «».Interrogée par le décrypteur de Vox,, la professeure de la, Munmun de Choudhury, a déclaré que cet historique de deux ans devait être amélioré. Elle affirme que «». Et d'ajouter : «».Pour y parvenir, les chercheurs de laqui travaille avec le CDC, espèrent tirer parti de contenus disponibles en temps réel sur Internet, plus précisément sur Twitter et Reddit. L'idée est d'y détecter des mots-clés liés au suicide, que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des communiqués de presse et dans les tendances rapportées par Google Trends et YouTube Trends. Ces données sont combinées à d'autres, notamment les appels enregistrés sur les numéros de lutte anti-suicide et aux analyses déjà effectuées par le CDC. Cette masse d'informations doit ensuite être utilisée par les chercheurs pour mettre au point un algorithme qui permettra à une IA de déterminer un taux de suicide fiable. À terme, l'objectif est de permettre la mise en oeuvre de politiques publiques plus réactives et plus proches de la situation réelle.Cet algorithme a déjà été créé et testé, Munmun de Choudhury rapportant qu'il avait affiché un «». L'algorithme a en effet fourni des données fiables un an avant que les rapports de décès ne soient disponibles, et avec un taux d'erreur inférieur à 1 %. «», préciseLe média rappelle par ailleurs que l'initiative du CDC constitue une nouvelle expérimentation de l'IA dans le domaine de la santé publique, des idées similaires étant déjà utilisées pour détecter les ventes illicites d'opioïdes en ligne par exemple. Rebecca Heilweil souligne que «».