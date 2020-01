IBM teste l'utilisation de l'IA pour prédire la progression de la maladie de Huntington

La course contre le temps d'IBM

10 à 15 ans : c'est l'espérance de vie estimée après l'apparition des premiers symptômes de cette maladie neurodégénérative et actuellement incurable. Pour mieux y faire face et prévenir les signes, IBM a mobilisé son IA prédictive.En s'associant avec la CHDI Foundation , IBM a développé un modèle d'intelligence artificielle qui permet de prédire le moment où les symptômes de la maladie de Huntington apparaîtront chez des patients porteur du gène, et à quelle vitesse ils progresseront.Identifiée dans les années 1990, la maladie de Huntington est génétique, héréditaire et actuellement incurable. En détruisant certains neurones, elle provoque des troubles moteurs et psychiques chez les patients qui en sont atteints. À terme, les malades peuvent perdre totalement leur autonomie, avant de mourir. On estime à 18 000 le nombre de personnes concernées en France, dont 12 000 encore sans symptômes déclarés.Pour l'instant, les connaissances médicales concernant cette maladie permettent seulement de savoir que les symptômes apparaissent entre 30 et 50 ans. Mais lesquels et quelle sera leur évolution ? À l'heure actuelle, impossible à dire sans l'aide d'une IA...