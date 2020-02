Google Autoflip veut recadrer et/ou redimensionner vos vidéos grâce à l'IA

Du paysage au format carré, sans intervention manuelle

Le code est disponible sur Github

Source : 9to5google

Le logiciel s'appuie sur un système d'intelligence artificielle capable de redimensionner automatiquement un contenu pour l'adapter au format idéal de son créateur et s'insérer dans n'importe quel ratio. On fait le point.Nous regardons de plus en plus de vidéos, et ce sur un nombre de plus en plus variés d'appareils et de formats. Or, quand les téléviseurs vont diffuser, la plupart du temps, des images en mode paysage sur un ratio en 16:9, les smartphones vont présenter des ratios différents. Un vrai casse-tête pour les créateurs, qui cherchent à optimiser la qualité de leurs vidéos en fonction du support.C'est ici que veut intervenir AutoFlip, le nouvel outil développé par Google AI et annoncé dans un article de blog le jeudi 13 février. Celui-ci permet de redimensionner et recadrer automatiquement un contenu vidéo pour l'adapter à n'importe quel format, sans modifications manuelles laborieuses.Comment ? Google AI explique utiliser des algorithmes de détection et de suivi pour comprendre le contenu des vidéos. Cela permet à l'outil de savoir quand démarre et se termine une séquence, un plan, et de repérer l'intérêt des figures présentes dans la vidéo, qu'il s'agisse de visages, de textes, de logos ou de corps. Autoflip calcule aussi l'histogramme des couleurs de chaque image et le compare avec les précédentes pour avoir une idée précise des changements de plan. Quelques exemples proposés par Google AI nous permettent d'avoir un aperçu du résultat :Dans l'article de blog, Google AI explique que l'outil n'est pas encore parfaitement au point, notamment en ce qui concerne les dessins et séries animées. C'est la raison pour laquelle AutoFlip est mis en open source. Le code est disponible sur Github mais on ne peut pas encore simplement télécharger AutoFlip pour une utilisation à destination du grand public.On imagine très bien quels types d'usages ce type d'outil pourrait induire, notamment pour les différents réseaux sociaux et YouTube. Un créateur pourrait ainsi mettre en ligne sa vidéo sur la plateforme en utilisant uniquement un format paysage, avant d'utiliser AutoFlip pour la transformer au format carré à destination de Facebook ou Instagram.