L'armée américaine envisage d'utiliser des véhicules autonomes pour les évacuations médicales

Le Sikorsky UH-60A, un appareil amené à opérer de façon autonome dès 2020. © FlightGlobal

De l'autonomie sur tous les terrains

Des appareils autonomes face aux urgences médicales

Source : FlightGlobal

L'US Army attend également de ces véhicules qu'ils puissent participer aux soins apportés aux soldats blessés.Le secteur des véhicules autonomes trouve un écho largement favorable dans l'armée. Le constructeur américain Boeing a présenté un avion de chasse totalement autonome en mars dernier, soulignant que ces appareils supprimeraient le risque de perdre des vies humaines.L'US Army, de son côté, fait le pari inverse : confier à une intelligence artificielle le sort de soldats blessés, en mettant l'accent sur les évacuations médicales. Pour cela, elle s'intéresserait à différents degrés d'autonomie. Outre la conduite pleinement autonome, elle cherche également des modèles capables de suivre un véhicule de tête piloté par un être humain. Une opération à la portée du Sikorsky UH-60A présenté en tête d'article, qui doit disposer de différents modes de conduite autonome dès 2020. À l'heure actuelle, l'US Army utilise la génération de l'UH-60M, un HH-60M susceptible d'être modifié pour devenir autonome.Ces appareils concerneraient tous les terrains : terrestres, aériens et navals. Selon FlightGlobal, il serait aussi question de sous-marins et de véhicules amphibies sans équipage.Il y a quelques mois, l'armée américaine a annoncé travailler avec le corps des Marines (l'une des cinq branches des forces armées américaines) au développement d'un programme appelé JTAARS (, ou « système de réapprovisionnement aérien tactique autonome »). Ce programme vise à mettre au point des drones capables d'emmener jusqu'à 636 kilos de fret, d'afficher un rayon d'action minimal de 80 kilomètres et de pouvoir décoller et atterrir verticalement.Dans un communiqué publié en avril dernier, l'US Army a affirmé que de tels appareils pourraient être utilisés pour ravitailler des soldats en munitions, en eau et en matériel médical. Désormais, ils pourraient également servir à l'évacuation de soldats blessés. L'armée compte les doter d'appareils d'analyse et d'aides aux décisions médicales, les faisant participer aux soins.Tous les pays ne montrent pas un tel engouement à l'idée de confier des soldats à une intelligence artificielle. En France, la ministre française des Armées s'est prononcée en avril dernier contre son intégration. Elle a déclaré : «».