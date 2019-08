Des scientifiques ont créé une langue artificielle capable de détecter les mauvais whiskies

Une technologie inspirée de la langue humaine

Lire aussi :

Des chercheurs conçoivent un réseau de neurones artificiels



Identifier les whiskies contrefaits

Source : The Guardian

Cetteaurait sûrement fait fureur à la Cour de France, lorsque le goûteur était régulièrement sollicité pour vérifier que les mets servis au Roi étaient bien consommables. La langue intelligente a été imaginée pour ressembler à l'organe humain et reproduit avec talent ses capacités.Si le petit appareil ne ressemble visuellement en rien à notre organe du goût, il a été pensé pour différencier les saveurs créées par des compositions chimiques particulières. «» a ainsi déclaré Alasdair Clark, l'un des ingénieurs qui s'est exprimé sur le projet. «».Desont placés sur une plaquette en verre et jouent le rôle de nos papilles gustatives. Pour faire passer le test de la langue artificielle à un, il suffit de verser un peu du liquide à tester sur cette fine plaque et d'observer la réaction lumineuse des capteurs. La composition singulière des produits va en effet engendrer un résultat propre qui sera analysé par les chercheurs. Les scientifiques pourront ensuiteà chaque liquide.L'expérience a démontré que(12, 15 ou 18 ans), ou encore reconnaître, avec un taux de réussite de plus de 99 %, l'alcool d'une même marque lorsqu'il a vieilli dans des fûts différents. «» a expliqué Alasdair Clark.Il est toujours désagréable de déchanter à la dégustation lorsqu'on pensait avoir acheté un merveilleux pur malt de 18 ans d'âge et que l'on se retrouve avec la plus commune des eaux de vie. Surtout que, les amateurs de pur malt vous le diront, le bon whisky a un coût. Cette nouvelle technologie pourrait ainsi permettre demais aussi, comme l'affirme Clark, à plus grande échelle, «».