Les joueurs de Starcraft II vont pouvoir affronter AlphaStar, l'IA de DeepMind

Des sous-objectifs de jeu constructifs

Une expérience à but scientifique

Source : 9to5Google

En effet, le jeu nécessite des compétences dans des domaines aussi variés que la théorie des jeux, la gestion d'informations imparfaites, la stratégie à long terme, les actions en temps réel, et les actions à mener sur des grandes étendues.Par exemple, le seul but du jeu est de battre son adversaire, certes, mais pour y parvenir, le joueur doit faire attention à, comme la gestion de ses ressources, leur collecte, la construction de bâtiments de protection ou permettant de générer des troupes.Selon les situations et les manières de jouer, le jeu peut ne durer que quelques minutes, ou atteindre une heure, ce qui implique que. Enfin le fait de ne pas voir la carte dans son entièreté nécessite des actions spécifiques, comme de, et de la prise de décisions qui découlent des informations relevées.Cette année, l'debaptiséeétait parvenue à battre des joueurs professionnels de. Elle avait alors remporté une victoire écrasante, avecÀ présent, il est possible pour n'importe qui de se frotter aux neurones artificiels d', qui se présentera sous différentes versions expérimentales. Néanmoins, les joueurs pourront seulement manifester leur intérêt d'affronter l'IA via un pop-up ou les options de jeu, mais, lorsqu'ils seront véritablement en train de jouer contre cette machine, de façon, et proposer une expérience la plus proche possible de ce que serait un véritable match à un contre un.C'est donc bien de façon anonyme et durant quelques parties seulement que l'IA va endosser, tour à tour, les trois races disponibles dans le jeu (Terrans, Zergs et Prottoss), de manière à continuer l'entraînement d'AlphaStar. Néanmoins,, accompagnant une publication scientifique, plus tard cette année.