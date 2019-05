L'intelligence artificielle pour juger les performances sportives aux JO 2020 ?

Un système d'assistance par IA pour aider les juges lors de la notation

Une possible utilisation lors des JO de Tokyo

Source : TechRadar

Lesde 2020 se dérouleront à Tokyo et Fujitsu entend bien ne pas manquer l'événement. L'entreprise japonaise a présenté une nouvelle technologie qu'elle a développé en partenariat avec la Fédération internationale de gymnastique (FIG) offrant une assistance à l'évaluation des performances.Le système dispose de plusieursà balayage laser permettant d'enregistrer les mouvements des gymnastes à raison de 2 millions d'images par seconde. Ces derniers ciblent spécifiquement les bras et les jambes et leurs zones de flexion. Les angles d'élévation et la hauteur des mouvement sont également analysés par le logiciel.Une fois capturés, les clichés sont comparés grâce à uneà une base de données qui comporte des images des mouvements et figures régulièrement effectués par les athlètes et évalue la position du compétiteur par rapport à ces points de référence.Si les juges ne seront pas remplacés durant les compétitions, Fujitsu assure que cette assistance technologique pourra permettre la réduction du nombre nécessaire lors des épreuves. Actuellement, la FIG indique que 100 juges sont mobilisés pour 200 athlètes.Les téléspectateurs auront la possibilité de télécharger une application mobile pour obtenir toutes les informations enregistrées par le système de capteurs. Ils obtiendront une synthèse complète qui permettra de mieux comprendre les notes données par les juges, ce qui est aujourd'hui difficile pour un néophyte suivant les épreuves.Le constructeur explique également que les gymnastes eux-mêmes pourront bénéficier de cette analyse durant leurs entraînements pour parfaire leurs exercices en repérant précisément les axes d'amélioration.Le système de capteurs sera testé en conditions réelles lors des prochains Championnats du monde de gymnastique artistique, qui se tiendront du 4 au 13 octobre à Stuttgart. Si ces essais sont concluants, Fujitsu espère introduire son dispositif lors des compétitions olympiques qui débuteront en août 2020.