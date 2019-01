Des robots et des humains augmentés mèneront-ils les guerres du futur ?

Un document très sérieux

Nouvelles armes, nouveaux dangers

La réalité est-elle en train de dépasser la fiction ?Il ne s'agit pas ici de simple spéculation. Ce document, intitulé «» (), est une analyse très sérieuse, conduite par des experts du monde entier du think tank «». Les défis potentiels auxquels le Royaume-Uni devra faire face y sont ainsi présentés de manière pragmatique.Selon eux, le monde deviendrait de plus en plus dangereux et incontrôlable : menace nucléaire grandissante, armes chimiques, terrorisme, tout ça sur fond de course technologique. Ce constat alarmant amène le Ministère de la Défense à penser que pour faire face à de telles menaces, il devra se doter d'une armée qui gardera une longueur d'avance.Il est clair que l'armée de demain n'aura rien à voir avec celle d'aujourd'hui. D'ici 30 ans, l'accélération des progrès technologiques aura certainement repoussé les limites des capacités humaines, jusqu'à une intégration parfaite de l'homme et de la machine sur le champ de bataille. Par ailleurs, la notion même de champ de bataille doit être revue : espace, profondeur des océans ou encore réseaux virtuels feront partie de la guerre du futur, qu'elle soit militaire ou économique.Dans le domaine militaire, la course à la technologie est aussi une source d'inquiétude de la part des populations. En septembre dernier les États-Unis et la Russie ont bloqué les discussions à propos d'un traité international visant à interdire les «». Les défenseurs de ce projet considèrent qu'il est. Visiblement, ce n'est pas l'avis des experts militaires.