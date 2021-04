Vous voulez tailler la bavette avec Einstein ? Un chatbot a désormais sa voix

Avec un format proche de celui de la Switch Lite, la nouvelle Odroid Go Super tente de venir conquérir le cœur des amateurs de rétrogaming ! Reprenant beaucoup d'éléments de sa prédécesseur, l’Odroid Go Advance , cette mouture marque toutefois une évolution importante au sein de la gamme de console portable de HardKernel. On vous en dit plus avec ce test.