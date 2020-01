Le ministère français des armées s'intéresse enfin au projet Stratobus

Lire aussi :

Premier vol en 2023 ?

Source : Thales

Un contrat d'étude de concept a été signé afin d'évaluer l'intérêt et la faisabilité du projet, qui pourrait revêtir des applications dans les domaines du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance pour les armées.Le contrat entre Thales et la Direction générale de l'armement (DGA) était attendu pour l'été dernier. Le délai de signature vient-il de la frilosité du ministère envers le projet ou d'un problème structurel ? Impossible de savoir. Quoi qu'il en soit, le contrat d'étude de concept a bel et bien été signé, mercredi 8 janvier.L'objectif est désormais d'étudier les différentes applications et la pertinence de Stratobus, ce projet de ballon stratosphérique dirigeable dont le coût de développement est estimé, dans un premier temps, entre 100 et 150 millions d'euros. À priori, il pourrait avoir un intérêt dans les domaines du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance militaire (ISR).», a expliqué Jean-Philippe Chessel, directeur de la ligne de produit Stratobus chez Thales Alenia Space.L'étude inclura des exercices de simulation sur plusieurs théâtres d'opération et des vols dans la stratosphère afin de démontrer les performances en vol de Stratobus lors d'une mission ISR.Thales et sa division spatiale développent le projet Stratobus depuis 2016. Ils envisagent ce projet pour de nombreux usages. En effet, les dirigeables positionnés à 20 kilomètres d'altitude pourraient aussi être utilisés dans la surveillance des frontières, le contrôle des sites critiques, la sécurité militaire, les télécommunications ou même dans le contrôle environnemental.Avec ce nouveau contrat et les premiers essais à venir, Thales espère lancer un premier vol de Stratobus à la fin de l'année 2023, pour une démonstration.