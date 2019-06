Notre-Dame de Paris : un designer d'Apple Store propose de reconstruire la structure en verre

© Eight Inc

Le toit et la flèche de Notre-Dame de Paris en verre ?

« Une solution pour honorer cette structure historique »

Fin mai, les sénateurs avaient adopté un projet de loi optant pour une restauration de labasée sur le « dernier état visuel connu » des lieux. Cependant, la société de designa sans doute vu une brèche s'entrouvrir après que les sénateurs et députés aient échoué à élaborer un texte commun , à l'occasion de la commission mixte paritaire (CMP) relative au, le 4 juin.C'est ainsi que, connu pour avoir conceptualisé le cube de verre de l'situé sur la cinquième avenue de New York (et d'autres boutiques de la marque en collaboration avec Steve Jobs), a eu l'idée de rendre publique saLa société est en effet convaincue de pouvoir. «», reconnaît dans un premier temps, le fondateur et PDG dePour Kobe, la proposition de son entreprise pour Notre-Dame de Paris n'est certainement pas une question d'ego, ni un manque de respect envers ce que représentait le toit du monument et sa forêt avant de partir en fumée. Il s'agirait plutôt d'une «», en y apportantqui ferait la passerelle entre les générations.L'équipe de la société de design utiliserait ainsi, plus résistant et plus épais que le verre standard, pour maintenir l'idée d'une structure solide. Il n'est pas certain toutefois que ce projet emballe l'autorité ni le public.