Le smartphone POCO M7 Pro s'intègre facilement dans la vie de tous les jours. Son écran AMOLED de 6,67 pouces et son taux de rafraîchissement à 120 Hz rendent la navigation agréable, que ce soit pour travailler, lire ou regarder des vidéos. Vous pouvez profiter de vos séries ou échanger par message tout au long de la journée sans craindre la panne, grâce à la batterie généreuse. L'appareil photo de 50 mégapixels, stabilisé, permet de réaliser des clichés nets pour immortaliser vos sorties ou vos moments de loisirs, même si vos mains bougent légèrement.