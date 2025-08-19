Ce smartphone facilite la navigation fluide et le visionnage confortable grâce à son écran lumineux. Sa promotion actuelle le rend accessible pour un usage quotidien sans compromis technique.
Le POCO M7 Pro 5G passe à 156,99 € avec une réduction de 17 % chez AliExpress, soit le prix le plus bas jamais constaté sur ce modèle depuis un an. Ce téléphone combine un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement 120 Hz et une batterie endurante pensée pour tenir toute la journée. Il convient à une utilisation polyvalente, des réseaux sociaux à la photo en passant par la vidéo.
Ce smartphone optimise le confort de lecture grâce à son écran AMOLED lumineux. Il prend des photos nettes même en mouvement et gère sans ralentir les usages quotidiens variés.
Smartphone POCO M7 Pro (5G)
✅ Les plus
- Écran AMOLED 6,67 pouces 120 Hz pour une grande fluidité et un confort visuel renforcé
- Compatibilité 5G pour des téléchargements et un streaming rapide
- Capteur photo principal 50 Mpx avec stabilisation optique pour des clichés nets, même en mouvement
- Batterie haute capacité de 5 110 mAh assurant une autonomie d'une journée intense
- Processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra performant pour les applications multitâches et jeux
❌Les moins
- Module photo secondaire limité pour les prises de vue grand angle ou macro
- Absence de certification d'étanchéité IP officielle
Une expérience confortable au quotidien
Le smartphone POCO M7 Pro s'intègre facilement dans la vie de tous les jours. Son écran AMOLED de 6,67 pouces et son taux de rafraîchissement à 120 Hz rendent la navigation agréable, que ce soit pour travailler, lire ou regarder des vidéos. Vous pouvez profiter de vos séries ou échanger par message tout au long de la journée sans craindre la panne, grâce à la batterie généreuse. L'appareil photo de 50 mégapixels, stabilisé, permet de réaliser des clichés nets pour immortaliser vos sorties ou vos moments de loisirs, même si vos mains bougent légèrement.
Un achat rationnel pour un usage complet
Le modèle s'affiche à 156,99 € chez AliExpress, ce qui le place dans une tranche de prix compétitive pour son équipement. Le format reste agréable en main tout en conservant une bonne autonomie. Ce smartphone propose un équilibre pratique pour un usage complet, que vous recherchiez un appareil durable pour le quotidien ou un téléphone secondaire performant.