Les grandes tendances technos 2019 selon Gartner sont...

L'intelligence artificielle

L'amélioration de l'expérience numérique

Des réseaux intelligents

Des limites et des promesses au progrès technologique

Lefait aujourd'hui figure de référence concernant les innovations technologiques. Dans sa dernière étude, il liste, classées en trois catégories.D'après Gartner, en 2019, les objets seront davantage capables de s'interconnecter et de prendre des décisions. Ce qui aura une incidence dans certains secteurs, comme l'agriculture ou la livraison.De plus, l'analyse de données sera facilitée par les progrès du. Ce travail pourra alors être effectué par des personnes n'ayant pas de connaissance en traitement des données.Ensuite, Gartner prévoit un essor du développement logiciel par l'intelligence artificielle. Coder des applications ne sera ainsi plus l'apanage des développeurs.Le cabinet évoque le phénomène de «». Cela signifie que de plus en plus de produits ou de systèmes auront un « jumeau numérique ». C'est-à-dire une copie virtuelle permettant de réaliser des simulations et observer les conséquences induites par des changements.De leur côté, les terminaux devraient également devenir plus rapides et plus pertinents. Ces améliorations seront notamment permises par l', leou la 5G.Dans le même ordre d'idées, les expériences immersives seront multipliées, grâce à un monde exploitant davantage les possibilités de la réalité virtuelle ou augmentée.Si lan'est pas nouvelle, son exploitation devrait s'intensifier en 2019. D'un point de vue financier, avec les cryptomonnaies, mais aussi par l'essor de nouveaux produits utilisant la technologie.Par ailleurs, nous allons évoluer dans des espaces de plus en plus intelligents et connectés, selon Gartner. Maisons connectées et autres villes intelligentes occuperont une place plus importante dans notre quotidien.De façon transverse, ces progrès technologiques vont soulever de plus en plus de questions éthiques. Avec au cœur de ces interrogations la gestion des données personnelles et leur exploitation.Enfin, 2019 verra l'avènement des ordinateurs quantiques. Pour illustrer ce progrès, Gartner prend l'exemple d'une grande bibliothèque. Un ordinateur classique lirait tous les livres, un par un, très rapidement. Un ordinateur quantique lirait tous les livres en même temps. Et les applications de cette innovation seront nombreuses.