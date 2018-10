Scanner ses pieds en 3D avant l'achat de chaussures en ligne, c'est pour bientôt

Une invention peut en cacher une autre

Une nouvelle étape vers un développement stratosphérique

Le japonais à l'origine du site de e-commerce Zozo Inc. a dévoilé sur Twitter que les utilisateurs pourront très bientôtavant de passer à la caisse.Cette technologie inédite permettra notamment d'éviter les erreurs au niveau de la pointure, mais aussi de créer des modèles adaptés à chacun.Le créateur et homme d'affaires japonais est un habitué de ce type de créations puisqu'il avait déjà présenté la Zozosuit, une combinaison gratuite composée de 400 capteurs, qui a pour fonction de mesurer avec précision les mensurations du client.Là encore, le but affiché était d'offrir l'accès à des vêtements sur mesure pour tous. Ainsi, plus de mauvaises surprises au moment de la réception de vos achats.C'est sur le célèbre réseau social que Maezawa a fait cette annonce avec une courte vidéo. Cette dernière a été visionnée plus de 350 000 fois. Pour le moment, aucune date précise n'a encore été dévoilée pour la sortie de ce scan 3D pour les pieds.Zozo aura à cœur de se développer encore plus avec cette technologie puisque l'entreprise s'est donné 10 ans pour quintupler sa valeur sur le marché.Pour ce qui est de Yusaku Maezawa, il s'est récemment affiché aux côtés d'Elon Musk puisqu'il devrait être le premier voyageur à payer pour monter à bord de la navette créée par SpaceX en 2023.