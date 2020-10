Des bateaux autonomes vont circuler dans les canaux d'Amsterdam avec des passagers

La conception de bateaux autonomes n'est pas sans rappeler leurs homologues à quatre roues. Outre son algorithme, le Roboat II est équipé d'un système de cartographie similaire à celui utilisé par les véhicules terrestres autonomes.



Le CSAIL a déclaré : « La course visant à produire la voiture autonome la plus brillante, la plus sûre et la plus rapide s'est étendue à nos fauteuils roulants, à nos scooters et même à nos voiturettes de golf. Récemment, il y a eu des déplacements de la terre vers la mer, car l'autonomie maritime est sur le point de changer les canaux de nos villes, avec le potentiel de fournir des biens et des services et de collecter les déchets sur nos voies navigables ».

Le MIT cherche ainsi à développer l'autonomie maritime, celle-ci devant s'appliquer, sinon à la mer, du moins aux villes et aux autres environnements urbains. Daniela Rus, autrice d'un nouvel article autour du Roboat II, a ajouté : « Nous développons des flottes de Roboats capables de transporter des personnes et des marchandises, et de se connecter avec d'autres Roboats pour former une gamme de plateformes autonomes permettant les activités nautiques ».

À présent, le CSAIL travaille sur un nouveau modèle plus spacieux : long de quatre mètres, il devra pouvoir transporter entre quatre et six passagers.