Alors que Google abandonne ce marché, Huawei présente deux nouvelles tablettes sous Android

Deux tablettes de 8 et 10 pouces sous Kirin 980

Tablettes sous Android : un marché famélique

Répartition des parts de marché des différents vendeurs de tablettes au premier trimestre 2018. Crédits : Statista

Alors même que l'incertitude plane toujours sur la conservation ou la révocation de sa licence Android dévoile les: deux tablettes haut de gamme tournant sous Android.Ces considérations politiques mises à part, la fiche technique des deux nouvelles tablettes est plutôt aguicheuse.Disponible en(écran LCD), les MediaPad M6 profitent du dernier SoC de HiSilicon : le Kirin 980 , qui alimente déjà les Mate 20 Pro ainsi que les derniers P30 Pro et P30 Du reste, les deux modèles partagent la plupart de leurs caractéristiques techniques, avec 4 Go de RAM, entre 64 et 128 Go de stockage (extensible via microSD) et un port jack 3,5 mm. C'est seulement au niveau de la batterie qu'une nette différence se fait ressentir. Le modèle 10 pouces profite d'un accu de 7 500 mAh contre 6 100 mAh pour la tablette 8 pouces.À l'avant, un appareil photo de 8 mégapixels se chargera de vous tirer le portrait, quand à l'arrière un capteur detentera de s'élever au niveau des smartphones de la marque. Côté audio,s'occuperont de vous immerger dans tous vos contenus audiovisuels.Outre les sanctions qui pèsent sur Huawei, il est un autre élément qui nous fait lever un sourcil à l'annonce de ces nouvelles tablettes :En réalité, seuls Huawei et son rival Samsung semblent encore avoir des vues sur des parts de ce marché. Même Google, qui avait l'année dernière abandonné Android au profit de ChromeOS sur sa Pixel Slate, a déclaré la semaine dernière mettre un terme à toutes ses activités ayant trait aux tablettes pour se concentrer sur les ordinateurs portables.D'après des études de marché datées de novembre 2018, Apple s'approprierait 26,6 % des ventes de tablettes, suivi par Samsung (14,6 %) et Huawei (8,9 %).