iPadOS permettra enfin d'utiliser une souris ou un trackpad sur iPad

Utiliser un pointeur externe ? C'est possible sur iPadOS 13

Hello mouse support on iOS 13! It's an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 3 juin 2019

Une fonctionnalité agréable mais imparfaite

Le vieux rêve d'une tablette capable de se substituer à un véritable laptop serait-il sur le point de se réaliser ? C'est en tout cas en ce sens qu'œuvrequi, en se dissociant en partie du système d'exploitation de l'iPhone, gagne en autonomie et en fonctionnalités.Celles et ceux ayant déjà essayé desavent bien à quel point il peut être - paradoxalement - agaçant de devoir faire d'incessants allers-retours entre l'écran tactile de la tablette et le clavier. Aussi, de nombreux utilisateurs souhaitaient qu'Apple permette l'appairage d'une souris ou d'un trackpad à l'iPad afin de faciliter la navigation.a entendu leurs suppliques,. En effet, pour activer cette fonctionnalité, il faut passer par les menus d'accessibilité de l'appareil tournant sous iPadOS 13.Comme le montre sur Twitter le développeur Steve Troughton-Smith, il suffit de se rendre dans le menu dédié àpour appairer une souris en USB (via un adaptateur USB-C ou USB-A vers Lightning, donc) ou via Bluetooth.À en croire l'article détaillé de Tom's Guide sur l'utilisation d'une souris sur iPadOS,. D'ailleurs, le fait que cette fonction soit cachée dans les menus d'accessibilité montre bien qu'Apple n'a pas l'intention de faire de l'usage d'une souris sur un iPad une norme.Premier souci :. Il vous faudra maîtriser vos mouvements pour ne pas voir votre curseur (un rond au centre duquel se trouve un point ici) devenir incontrôlable.En outre, l'utilisation d'une souris sur cet OS demande un petit temps d'adaptation, en cela que les différents boutons de votre périphérique ne réagiront peut-être pas comme sur un ordinateur. Le clic droit peut être reconfiguré, mais. De plus, il vous faudra passer par le menu Assistive Touch (le même que si votre bouton Home est hors service) pour vous rendre dans le panneau de notifications ou de contrôle.Imparfaite donc, mais n'oublions pas qu'il ne s'agit là que de la première bêta d'iPadOS 13, dont la sortie officielle est fixée à l'automne prochain.