Google et Apple dictent leur loi, même avec les gros comptes

Entre le démantèlement et le laisser-faire, il existe une solution intermédiaire

a décidé de tirer la sonnette d'alarme face aux dangers du dôme dans lequel les géants du numérique sont en train de plonger Internet. Dans une interview donnée à nos confrères de Libération, le président de l', peste contre le duopole mené paretSelon Sébastien Soriano, la puissance concentrée par les deux systèmes d'exploitation pour mobiles constituerait un obstacle pour l'utilisateur, qui y verrait sa liberté de choix entravée. Le haut-fonctionnaire dénonce même l'impact grandissant de l'influence des OS de Google et d'Apple, qui n'hésite plus à se servir de leur aura pour imposer leurs règles, mêmes face aux « gros ».», fait remarquer le président de l'Arcep. Enel, c'est tout simplement le pendant italien d'EDF. «», ajoute le patron de l'autorité administrative indépendante.Ce dernier prend aussi l'exemple encore plus frappant de Spotify, qui mène une lutte féroce envers Apple, reprochant à la firme de Cupertino de défavoriser le service de streaming musical suédois, et de privilégier donc son propre service, Apple Music. À eux deux, Android et iOS contrôle la quasi-intégralité du marché mondial des smartphones, ce qui pour Sébastien Soriano justifie l'urgence à réguler ce secteur.Toutefois, le dirigeant ne milite pas pour autant pour un démantèlement, «» selon lui. «», avance-t-il plus raisonnablement, adoptant ainsi une position intermédiaire peut-être imposée par la sagesse nécessaire à sa fonction.Le patron de l'Arcep pense que l'exemple français des télécoms est un cas d'école. Google et Apple pourraient par exemple, afin que tout le monde soit sur un pied d'égalité, notamment concernant les installations d'application.Un exemple parmi tant d'autres...