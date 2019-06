LineageOS Pie débarque sur 10 téléphones supplémentaires dont le Xiaomi Mi 6

Une nouvelle fournée en provenance de LineageOS 15.1

Oppo F1 (f1f)

Xiaomi Mi MIX 2 (chiron)

Xiaomi Mi 6 (sagit)

Lenovo P2 (kuntao)

Wileyfox Swift (crackling)

Wileyfox Storm (kipper)

YU Yuphoria (lettuce)

OPPO R5/R5s (International) (r5)

OPPO R7s (International) (r7sf)

OPPO R7 Plus (International) (r7plus)

LineageOS : une solution intéressante pour maintenir à jour des smartphones vieillissants

Source : AndroidPolice

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de ROMs customs :(dernière mouture en date) supporte désormais. Cette nouvelle fournée étend la liste complète des terminauxsupportés parà près d'une quarantaine de produits. Tous ne sont pas des smartphones. Comme l'indique, le(box de streaming lancée elle aussi en 2015) compte ainsi parmi les références prises en charge, et ce depuis avril dernier.Exception faite de l', qui arrive pour la première fois sur les verts pâturages de LineageOS , l'ensemble des smartphones désormais supportés par la version 16.0 du système étaient jusqu'à présent compatibles avec sa version 15.1 (notons que quelques uns supportaient même déjà LineageOS 13.0). Dans la majorité des cas, il s'agit donc d'uneVoici laL'un des principaux intérêts d'une migration vers(ou une autre) est denettement plus longtemps qu'à travers de simples mise à niveau accordées par les fabricants. La plupart du temps, un smartphone Android est en effet soutenu deux ans par son constructeur. Passé ce délais, il ne profite plus des toutes dernières versions d'Android et doit se contenter, pour quelques temps encore, de simples patchs de sécurité.Avec, des appareils lancés en 2015 (et parfois même avant) profitent donc d'uneet de certaines fonctionnalités débloquées. Il est ainsi possible d'installer sur son appareil des programmes qui ne pourraient, en temps normal, pas être supportés par les versions classiques d'Android.