L'Android alternatif LineageOS 16 Pie supporte désormais les Pixels 2016 (et d'autres)

LineageOS 16 supporte plus de 30 smartphones (et ça continue de s'étendre)

Source : Android Police

À l'heure actuelle, plus de 30 smartphones sont officiellement supportés par. D'autres ont quant à eux eu l'occasion de passer d'Android 7.0 Nougat à Android 8.0 Oreo.La dernière version de LineageOS - remplaçant la défunte ROM CyanogenMod depuis quelques années - est passée àil y a environ un mois. Actuellement, ce sont pas moins de 30 smartphones qui sont compatibles avec la célèbre ROM alternative.Les derniers en date sont les, connus sous les noms de codeet. L'excellent Xiaomi Mi 8 - passe lui aussi à LineageOS 16. Si tous ces appareils sont encore suivis officiellement pas leurs constructeurs et donc sous Android 9.0 Pie, il est toujours bon de constater que la communauté pratique aussi un suivi de son côté.On notera aussi le passage de deux vieux smartphones, les Honor 5X et LG G3, de LineageOS 14 à LineageOS 15. L'usage d'une telle ROM permet souvent aux fans qui bidouillent un peu deaprès l'abandon des mises à jour officielles par les constructeurs. Il est ainsi possible d'obtenir Android 9.0 Pie - avec des options en plus - sur un vieil engin comme le Oneplus One ou le Galaxy S5 Tant que les constructeurs continueront à pratiquer l'obsolescence programmée, LineageOS aura de beaux jours devant elle. Ce qui n'est finalement pas plus mal tant cetteest de qualité !