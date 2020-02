Star Wars : l’Ascension de Skywalker : comment les effets spéciaux ont ramené Leïa à la vie

Un avatar numérique pour intégrer le visage de Carrie Fisher au film



Source : The Verge

Les Oscars 2020 se dérouleront dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles et Star Wars : l'Ascension de Skywalker est nommé dans trois catégories, dont celle des meilleurs effets visuels. En attendant de savoir s'il remportera la tant convoitée statuette, Industrial Light and Magic (ILM), la société d'effets spéciaux créée par George Lucas, a publié sur YouTube une vidéo détaillant les techniques utilisées pour donner vie au neuvième épisode de la sagaSi les incrustations des acteurs dans des décors numériques ou les différentes créatures conçues par ordinateur n'ont rien de bien surprenant, ILM montre aussi comment il a été possible d'intégrer au film l'actrice Carrie Fisher, décédée avant le tournage, et de retrouver une dernière fois la princesse Leïa au sein de la sagaComme l'avait indiqué J.J. Abrams, ce sont des scènes coupées duqui ont été utilisées pour récupérer la performance de l'actrice et ses lignes de dialogue. Les infographistes ont ensuite plaqué son visage sur un corps numérique, pour changer sa tenue, sa coiffure et son maquillage afin de l'adapter aux nouvelles scènes du film.Pour les amateurs d'effets visuels, la vidéo montre également la conception de plusieurs séquences, dont la bataille spatiale finale et le combat entre Rey et Kylo Ren.