SpaceX poursuivie aux États-Unis : mais qu'a donc bien pu faire Elon Musk encore ?

Comment devenir un employé de SpaceX ? Si les places y sont chères, il semble que certaines personnes partent de plus loin encore dans le processus de recrutement. C'est en tout cas ce qu'explique le département de la Justice américain, qui accuse SpaceX d'avoir appliqué entre 2018 et 2022 une politique active de discrimination contre les réfugiés et les demandeurs d'asile. Pour rappel, d'autres géants de la tech comme Amazon avaient également été condamnés pour des discriminations à l'embauche.

« Une enquête a révélé que SpaceX n'a pas pris en compte ni embauché de manière équitable les demandeurs d'asile et les réfugiés en raison de leur statut de citoyenneté », annonce la procureure générale adjointe de la division des droits civils au sein du département de la Justice, Kristen Clarke. « Les recruteurs et les hauts responsables de SpaceX ont pris des mesures qui ont activement découragé les candidats à l'embauche de SpaceX [réfugiés et demandeurs d'asile] », en violation de la législation fédérale.