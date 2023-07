Starlink moins cher que la fibre en France ?!

Rappelons que l'offre Starlink comprend un débit descendant qui peut aller, sur le papier, de 50 à 200 Mbits/s, et entre 20 et 40 Mbits/s en débit montant. C'est on ne peut plus correct, surtout si vous vous trouvez en zone blanche, pas encore couverte par les opérateurs. Elle reste, en outre, l'une des offres Starlink les moins chères d'Europe.