Ca y est, vous pouvez poster vos story Snapchat via d'autres services

Des fonctions de partage pour développer la publicité



Source : Engadget

Les utilisateurs de Snapchat n'auront plus à ruser pour récupérer leurs Stories et les publier sur d'autres réseaux sociaux.Prés d'un an après son annonce, la fonctionnalité App Stories est enfin disponible et permet de publier en un clic ses vidéos et photos sur les réseaux Triller, Squad, Hily et Octi. Ces plateformes sont méconnues, notamment de ce côté de l'Atlantique, mais Snapchat promet d'autres partenariats dans les prochains mois.Le plus gros nom qui pourrait s'ajouter à cette liste est l'application de rencontres Tinder , qui a été évoquée lors de la présentation d'App Stories. Houseparty avait aussi été cité mais pour le moment les deux services n'ont pas communiqué sur une intégration.Snapchat espère avec ces nouvelles possibilités de partage augmenter l'utilisation des Stories et développer sa plateforme ainsi que sa monétisation. L'entreprise proposera prochainement aux développeurs d'applications AdKit, un outil qui permettra d'insérer les annonces diffusées sur Snapchat dans d'autres services.